Fuertes tormentas traen lluvia, nieve y tornados en EE.UU.

Una intensa sucesión de tormentas está afectando la región oeste de los Estados Unidos.

Trayendo consigo lluvias torrenciales, nevadas en zonas montañosas y vientos peligrosamente fuertes.

Según meteorólogos de AccuWeather, mientras una tormenta del fin de semana temprano se desplaza hacia las Montañas Rocosas del norte, una nueva tormenta se está formando frente a la costa.

Y se espera que llegue al litoral oeste a partir de la noche del domingo.

☁️Cloudy but still warm across the area as highs climb to near 70 this afternoon. Despite the cloudy weather we do not expect any rain throughout the day. pic.twitter.com/fyF91gfbJo

— NWS Mobile (@NWSMobile) December 15, 2024