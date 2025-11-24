Fuertes lluvias y nieve amenazan el noroeste del Pacífico con lluvias intensas y nieve durante Thanksgiving

Fuertes lluvias y nieve en EEUU

Clima afecta pasos montañosos

afecta pasos montañosos

Un poderoso río atmosférico traerá lluvias torrenciales y nevadas en zonas montañosas del noroeste del Pacífico esta semana, complicando los viajes de Acción de Gracias en una de las semanas más transitadas del año.

Meteorólogos de AccuWeather advierten que el fenómeno podría extenderse hasta el propio feriado.

El domingo ya se registraron precipitaciones en Washington y Oregón, aunque se espera una breve pausa entre lunes y martes.

A partir del martes por la noche, una nueva oleada de humedad intensificará las lluvias.

Lluvias que podrían causar inundaciones y retrasos

Dan Pydynowski, meteorólogo senior de AccuWeather, anticipó que las lluvias más fuertes afectarán directamente la Interestatal 5. El corredor, clave para el transporte entre Seattle, Olympia y Portland, podría registrar demoras significativas antes del feriado.

Entre martes y jueves se espera el periodo más activo del río atmosférico. Las precipitaciones más intensas caerían el miércoles, considerado tradicionalmente el día de mayor movimiento en carretera.

Las autoridades prevén entre 2.5 y 10 centímetros de lluvia en el oeste de Washington y el noroeste de Oregón. Zonas elevadas podrían recibir más acumulación, generando crecidas en arroyos y encharcamientos peligrosos en calles.

Además de la lluvia, rachas superiores a 64 km/h afectarían áreas costeras. Los vientos podrían causar daños menores y ralentizar aún más la circulación.