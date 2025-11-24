Fuertes lluvias y nieve amenazan el noroeste del Pacífico con lluvias intensas y nieve durante Thanksgiving
Publicado el 11/24/2025 a las 16:13
- Fuertes lluvias y nieve en EEUU
- Clima afecta pasos montañosos
Un poderoso río atmosférico traerá lluvias torrenciales y nevadas en zonas montañosas del noroeste del Pacífico esta semana, complicando los viajes de Acción de Gracias en una de las semanas más transitadas del año.
Meteorólogos de AccuWeather advierten que el fenómeno podría extenderse hasta el propio feriado.
El domingo ya se registraron precipitaciones en Washington y Oregón, aunque se espera una breve pausa entre lunes y martes.
A partir del martes por la noche, una nueva oleada de humedad intensificará las lluvias.
Lluvias que podrían causar inundaciones y retrasos
Dan Pydynowski, meteorólogo senior de AccuWeather, anticipó que las lluvias más fuertes afectarán directamente la Interestatal 5. El corredor, clave para el transporte entre Seattle, Olympia y Portland, podría registrar demoras significativas antes del feriado.
Entre martes y jueves se espera el periodo más activo del río atmosférico. Las precipitaciones más intensas caerían el miércoles, considerado tradicionalmente el día de mayor movimiento en carretera.
Las autoridades prevén entre 2.5 y 10 centímetros de lluvia en el oeste de Washington y el noroeste de Oregón. Zonas elevadas podrían recibir más acumulación, generando crecidas en arroyos y encharcamientos peligrosos en calles.
Además de la lluvia, rachas superiores a 64 km/h afectarían áreas costeras. Los vientos podrían causar daños menores y ralentizar aún más la circulación.
Nieve complicará cruces montañosos
La lluvia no será el único desafío para los viajeros del Día de Acción de Gracias. Además, la nieve también jugará un papel crucial en los pasos de montaña, especialmente en Washington.
Las Cascadas de Oregón verán mayormente lluvia en zonas bajas, pero en Washington la situación será distinta. Pydynowski advirtió que el Paso Stevens, ubicado más alto que Snoqualmie, podría recibir nieve mezclada con lluvia.
Este escenario podría dejar varios centímetros de nieve derretida sobre la ruta, dificultando la tracción de los vehículos. La Ruta 2 de EE. UU., que atraviesa el Paso Stevens, podría registrar demoras importantes.
En zonas más elevadas, como el Monte Rainier, se esperan condiciones plenamente invernales. El volcán podría recibir varios pies de nieve acompañados de fuertes vientos y visibilidad limitada.
Condiciones se calmarán para el Viernes Negro
A pesar del impacto previsto entre martes y jueves, el clima comenzará a estabilizarse hacia el final de la semana. Los meteorólogos prevén que la lluvia y la nieve continúen hasta el Día de Acción de Gracias.
Luego, un sistema de aire más seco llegará justo a tiempo para las compras del Viernes Negro. Este respiro permitirá mejores condiciones para quienes no logren viajar antes del feriado.
Aun así, las autoridades recomiendan precaución en carretera durante toda la semana. Los viajeros deben monitorear alertas climáticas locales y prever retrasos por inundaciones o nieve.
El río atmosférico dejará una marca significativa en el noroeste del Pacífico. Los residentes deberán prepararse para días de lluvia, viento y posibles interrupciones en carreteras clave, apuntó ‘AccuWeather‘.