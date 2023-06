Fuertes lluvias Pakistán muertos: Puede llegar otra tragedia

El primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, expresó el sábado su pesar por la pérdida de vidas a causa de la tormenta y ordenó a las autoridades que aceleren el ritmo de la operación de socorro. Sin embargo, creen que se registrarán más muertes.

De acuerdo con The Associated Press, Mientras tanto, Sharif ordenó a los funcionarios que implementaran medidas de emergencia antes de que se acercara el ciclón Biparjoy en el mar de Arabia y cause más destrucción. ARCHIVADO COMO: Fuertes lluvias Pakistán muertos