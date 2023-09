Reportan fuerte sismo de 6.3 de magnitud en Chile

De igual manera, mencionaron que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Tomen precauciones

Cabe mencionar que Chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, según Infobae.

Ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la «Placa de Nazca» y la «Placa Sudamericana».

Es natural que sientas temor cuando ocurre un terremoto, pero considera que las intensidades no suelen ser demasiado fuertes; esto no quiere decir que no debas tomar precauciones.

Pero sí es necesario que mantengas la calma en todo momento, ya que esto podría evitar aglomeraciones y posibles consecuencias. DA CLICK PARA VER UN VIDEO.