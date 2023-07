De acuerdo con los primeros reportes de los expertos, el movimiento telúrico fue reportado con una magnitud preliminar de 5.4 al sureste de Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas. Hasta el momento no se han informado nada respecto a posibles daños en viviendas en la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 7 de la tarde de este 21 de julio, donde hasta el momento las autoridades quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes no se han dado a conocer daños o afectaciones en las zonas próximas al epicentro.

Tras haberse borrado toda la información al respecto, no hay explicación por la cual la cuenta de Twitter eliminó todo al respecto con el movimiento telúrico. El mismo Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (SASSLA), emitió una alerta con relación al temblor ocurrido hoy en Chiapas, en el municipio de Ciudad Hidalgo.

¿Qué hacer en estos casos?

Es natural que sientas temor cuando ocurre un terremoto, pero considera que las intensidades no suelen ser demasiado fuertes; esto no quiere decir que no debas tomar precauciones, pero sí es necesario que mantengas la calma en todo momento, ya que esto podría evitar aglomeraciones y las posibles consecuencias que estas puedan traer.

Mantener la calma te ayudará a tomar decisiones acertadas, ya sea para buscar refugio, encontrar la salida de emergencia más cercana o ayudar a las personas que lo necesiten. De ser posible, lleva siempre contigo un dispositivo móvil que puedas utilizar para contactar a los servicios de emergencia o mantenerte informado de las indicaciones de las autoridades.