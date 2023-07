Tras el informe, las autoridades comenzaron a realizar sus investigaciones correspondientes en donde se registró el sismo este fin de semana. Hasta el momento, no se registran daños o afectaciones por el sismo, sin embargo, el movimiento sorprendió a habitantes de Chiapas, según el portal de López-Dóriga .

Habitantes de Tonalá despertaron con lo que llamaron una ‘leve sacudida’ alrededor de las 7:46 am. El temblor ocurrió en una región de México que es sísmicamente activa. En 2017, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió Chiapas y mató a más de 100 personas. Archivado como: Sismo 4.6 Chiapas

No hubo informes inmediatos de daños o heridos, pero la SSN continúa monitoreando la situación. La dependencia emitió alerta amarilla para los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Una alerta amarilla significa que existe un riesgo moderado de daños y que las personas deben estar preparadas para las réplicas.

El fuerte sismo de magnitud 4.6 tuvo un impacto significativo en la región. En Tapachula, el movimiento de la tierra tampoco provocó algunos daños en viviendas y comercios. En Tuxtla Gutiérrez se sintió el sismo pero no se reportaron daños ni heridos, según las autoridades mexicanas. Archivado como: Sismo 4.6 Chiapas

Tomen sus precauciones

Es natural que sientas temor cuando ocurre un terremoto, pero considera que las intensidades no suelen ser demasiado fuertes; esto no quiere decir que no debas tomar precauciones, pero sí es necesario que mantengas la calma en todo momento, ya que esto podría evitar aglomeraciones y las posibles consecuencias que estas puedan traer.

Mantener la calma te ayudará a tomar decisiones acertadas, ya sea para buscar refugio, encontrar la salida de emergencia más cercana o ayudar a las personas que lo necesiten. De ser posible, lleva siempre contigo un dispositivo móvil que puedas utilizar para contactar a los servicios de emergencia o mantenerte informado de las indicaciones de las autoridades. Archivado como: Sismo 4.6 Chiapas