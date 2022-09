Explosión apartamentos Colorado: Los residentes fueron evacuados

Reportan explosión en apartamentos de EEUU.

400 residentes han sido desplazados

Tres personas fueron trasladadas al hospital

Explosión apartamentos Colorado. Momentos de terror vivieron los ciudadanos de Colorado, cuando la mañana de este sábado 10 de septiembre se registrara una fuerte explosión en un complejo de departamentos. Esto provocó grandes daños estructurales en el lugar y un gran agujero en la pared donde se ocasionó la detonación.

De acuerdo con el portal de CBS News, las autoridades acudieron inmediatamente, luego de recibir un llamado de emergencia sobre una explosión en un edificio. Cabe mencionar que el incidente ocurrió en en el Parkside Collective Apartments, un complejo residencial de lujo en la localidad de Aurora, cerca de Denver.

Reportan explosión en apartamentos de Colorado

Los hechos currieron alrededor de las 10 de la mañana de este sábado, en unos apartamentos ubicados en el 14565 de la avenida Alameda y de inmediato se realizó una evacuación por parte del equipo de rescate que llegó a la escena. Sin embargo, se han reportado algunas personas heridas en el lugar.

A pesar de que hasta el momento no se sabe las causas de la explosión, las autoridades han mencionado que tres personas fueron trasladadas al hospital con heridas, pero no está claro qué tan graves eran. No se han reportado muertes solamente los 3 heridos que fueron tratados en el hospital.