Fuerte accidente aéreo cerca del aeropuerto de Tennessee

Un accidente aéreo ocurrido el 19 de noviembre cerca del aeropuerto de Chattanooga, Tennessee, dejó a dos personas con heridas leves y un testimonio de pura suerte.

El avión monomotor se estrelló en plena hora pico en Shallowford Road, una de las vías más transitadas de la ciudad, generando alarma entre los residentes y conductores.

Según informaron las autoridades locales, el motor de la aeronave se apagó a tan solo media milla de la pista del aeropuerto, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.

Los primeros en llegar al lugar del siniestro encontraron a una persona fuera del avión, mientras los bomberos se encargaron de rescatar a la segunda.

The pilot and passenger escaped with minor injuries after the Cessna Skyhawk lost engine power and crashed on a busy road in Chattanooga.

