¿Frotar ajo en los pies? Lo que nadie te cuenta

Sin embargo, no le pasa a todo el mundo, y no hay estudios masivos que lo confirmen como regla general.

4. ¿Mejora el sistema inmunológico?

Algunas personas afirman que frotar ajo en los pies «estimula el sistema inmunológico».

Aunque no hay evidencia directa de que aplicarlo en la piel logre este efecto, sí se sabe que el consumo oral del ajo tiene beneficios inmunológicos.

Por lo tanto, los efectos tópicos podrían ser limitados y más anecdóticos que comprobados.

5. Un truco relajante… con olor

En la medicina popular, se cree que frotar ajo con aceite en los pies antes de dormir ayuda a relajar el cuerpo y a combatir el insomnio.

Pero debes tener en cuenta que el olor es muy fuerte, puede impregnar tus sábanas y no todos lo soportan.

Si decides intentarlo, envuelve los pies en una gasa y lávalos bien al día siguiente.

Frotar ajo en los pies no es magia, pero tampoco es una locura total.

Aunque faltan estudios científicos que avalen todos los beneficios que se le atribuyen, algunos efectos como sus propiedades antimicóticas sí están respaldados.

Eso sí, si tienes la piel sensible o alguna condición médica, lo mejor es consultar con un dermatólogo antes de intentarlo.

¿Te animarías a probar este curioso remedio con ajo en los pies?

FUENTE: “Antimicrobial properties of allicin from garlic” – Microbes and Infection, 2001 / Healthline: “Can You Absorb Garlic Through Your Feet?