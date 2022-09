De acuerdo con el portal The Sun , el video provocó algunas teorías de conspiración salvajes, como cómo una gran llamarada solar golpearía la tierra y crearía ciclones tropicales el próximo sábado, causando una destrucción masiva. En donde dio a enter que sería el fin de la humanidad.

Friedrich Metz 24 septiembre: Fue un malentendido

Inmediatamente, varios internautas comenzaron a reaccionar a este video que apareció en las redes sociales: “¡¡Qué demonios están planeando para el 24 de septiembre de 2022!!”, dijo un usuario en el clip, lo cual alertó a los demás seguidores que observaron la grabación.

Sin embargo, no hay evidencia de que se esté gestando una catástrofe global. Además, su discurso tiene algo de incoherencia, debido a que las erupciones solares no son capaces de causar tal daño, ya que están formadas por partículas cargadas del sol que causan perturbaciones en el campo magnético terrestre, no por ciclones. Archivado como: Friedrich Metz 24 septiembre