Sin embargo, la joven de 30 años ha negado que esta información sea cierta, incluso se dijo confiada en que las cosas se resolverán a su favor, esto lo dio a saber mediante el programa de Chisme No Like, dicha grabación fue posteado por la cuenta del mismo dentro de la plataforma de Instagram y YouTube. Archivado como: Frida Sofía no deportada.

Frida Sofía rompe el silencio y asegura que no puede ser deportada

Mediante la cuenta de Chisme No Like en YouTube tocaron el polémico tema por el que está pasando Frida Sofía tras ser acusada de supuesta agresión, razón por la que Javier Ceriani se comunicó con la hija de Alejandra Guzmán quien aseguró que la revista de Tv y Notas miente sobre su deportación de Estados Unidos.

“Es puro chisme. Mi abogado es un chin… y está mujer es una chismosa”, dijo en un mensaje que envió al periodista Javier Ceriani, del programa Chisme No Like. Además explicó que el incidente por el que se presentará a juicio es un delito menor y que no aplica una medida de deportación, aunque sea encontrada culpable. Archivado como: Frida Sofía no deportada.