¿Que pasó con Frida Sofía?

Según los audios, Mayela Laguna intentó intervenir en las dos ocasiones en que Frida Sofía se quiso matar e incluso le presentó el abogado que utilizó en la demanda contra su abuelo Enrique Guzmán.

«Está aquí y no me ha buscado. Me parece muy mal porque yo estuve un año escuchándola desde la mañana y yo aquí, escuchándola todo lo que me decía», contó.

«Dos veces intentó suicidarse frente a mí, y evité que lo hiciera. Y está aquí (CDMX) y no me busca. Me parece terrible», narró Mayela Laguna sobre Frida Sofía.

«Todo el tiempo jurándome que nos íbamos a hacer la prueba y está aquí y no me busca, pero a mi abogado sí, porque es el abogado que yo le presenté», se escucha decir a la tía de la famosa.