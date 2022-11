Como se mencionó líneas arriba, fue en abril del año pasado que Frida Sofía hizo inesperadas revelaciones que involucraban a su abuelo, Enrique Guzmán: “Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso… Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo”.

“Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia, no venganza”, expresó en esa ocasión. Con la carpeta de investigación vigente, pero con camino lento, pues se requiere la ratificación de la joven, su equipo legal interpuso un recurso para que el caso sea trasladado a Miami, Florida, ciudad donde ella radica.

“No soy tu pu… familia”

El periodista Gustavo Adolfo Infante filtró los audios que le mandó Frida Sofía luego de que Enrique Guzmán volviera a hablar de ella hace apenas unos días: “Creo que lo que más asco y yo creo que incongruencia, o no sé lo que me da, me da asquito, es cuando dice: ‘pues es que es familia’, no señor, o lo que seas, pedófilo, asqueroso, no soy tu pu… familia, me val e mad…, pero a veces la sangre no es tan gruesa”.

“¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero? ¿Por qué no habla de todas esas cosas? Puerco, a mí me vale lo que él diga, él es un cerdo y él lo sabe y que bueno que ahora el mundo lo sabe también porque de ahí no se baja, es un pedófilo y eso no se cura”, dijo Frida Sofía, pero aún le faltaría más por decir.