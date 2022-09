¿Te ves ganando si en algún momento llegas a participar? “Considero que estoy todavía físicamente bien y me gusta competir, me sigo ejercitando siempre. Pero también respeto mucho lo que es la preparación de los atletas, si algún día me tocaría concursar tendría que dejar de lado el trabajo y entregarme a la competencia”. Archivado como: Frederik Oldenburg Exatlón Estados Unidos

¿Cómo lidias con las envidias y las críticas destructivas?

“Algunas vez he escuchado eso (las envidias) y vienen y me dicen, yo de verdad no dejo que me consumen, no dejo que me coma la gente. Tengo una filosofía de trabajo muy marcada, de llevarme bien con mi grupo de trabajo, de respetar a cada quien, de nunca olvidar de dónde viene uno, para que uno pueda desarrollar su trabajo de una mejor manera”.

“Esa sencillez también va en las características que tiene uno y que hereda de su familia, yo cuando empecé esto comencé con una sustitución y después me terminé apasionando por esto, porque me gustaba y eso es lo que no deja que me coma la mente con esos comentarios”. Archivado como: Frederik Oldenburg Exatlón Estados Unidos