Frank Rubio está emocionado por el trabajo que está haciendo en la Estación Espacial Internacional

Sin embargo, el astronauta estadounidense de origen salvadoreño dijo que la sazón allí no es tan buena

Rubio se convirtió en el décimo segundo hispano en llegar a la EEI

Flotando desde la Estación Espacial Internacional (EEI), el astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio dijo este viernes que la sazón allí no es tan buena, pero que le emociona el trabajo que está haciendo para producir plantas y comida “más fresca” para una futura alimentación en la Luna y Marte, de acuerdo con información de Efe.

Durante una entrevista que le hizo hoy la ingeniera colombiana Diana Trujillo de la NASA y que se trasmitió en directo por internet, el salvadoreño contó en español cómo ha sido su primer mes en ese laboratorio espacial. El pasado 21 de septiembre Rubio se convirtió en el décimo segundo hispano en llegar a la EEI y lo hizo a bordo de una nave Soyuz rusa, en lo que fue la reanudación de los vuelos cruzados entre Estados Unidos y Rusia en plena tensión por la campaña militar en Ucrania.

“Ayuda un poco tener comida fresca”, dijo Frank Rubio

El salvadoreño, de 46 años, relató que actualmente trabaja con sus compañeros en hacer crecer plantas en el espacio con cultivos hidropónicos y aeropónicos para ver si pueden aumentar lo suficientemente la comida para futuros planes para regresar a la Luna y llegar a Marte: “Ayuda un poco tener comida fresca”, expresó el ingeniero de vuelo al confesar que lo que llevan de alimentación no tiene la sazón de los platos a los que están acostumbradas las familias latinas.

“La comida no es tan rica acá porque tiene que ser preparada para ir al espacio. Entonces no es tan fresca y no tiene sazón”, manifestó. Por otro lado, dijo que están tan bien preparados para la misión que la experiencia ya en el espacio no la ha sentido tan diferente de lo experimentado en el entrenamiento.