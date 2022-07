“No he hablado con Mike en dos años, sabía que mi espalda estaba mal, pero no me llamó para preguntarme como estaba. Así son las cosas”, dijo Frank a People. Fritz y Wolfe siempre se han mostrado transparentes con su amistad. Compartieron pantalla en el programa de History Cazadores de Tesoros (2010), donde viajaban por todo Estados Unidos y restauraban reliquias. Archivado como: Frank Fritz hospitalizado

Cabe recordar que en julio pasado, Fritz de 56 años, dejó el programa y le dijo al medio The Sun que ya no estaba en contacto con Wolfe, de 58 años. Un representante del canal History confirmó la partida de Frank. Su última aparición fue en marzo de 2020, cuando hizo una pausa por someterse a una cirugía de espalda, antes de ser despedido. Posteriormente, entró a rehabilitación, pues atendía su adicción al alcohol, según Agencia Reforma .

“Él sabía que mi espalda estaba mal”

A pesar de que eran grandes amigos de la infancia, Frank le reveló que Mike no se ha acercado a él desde que lo despidieron del programa. “No he hablado con Mike en dos años. Él sabía que mi espalda estaba mal, pero no me llamó para preguntarme cómo estaba. Así son las cosas”, dijo el conductor.

Anteriormente Frank hizo un esfuerzo por cambiar su vida, Frank recientemente perdió 65 libras y se creía que estaba viviendo un estilo de vida más saludable y evitando el alcohol. Mencionó el año pasado que ingresó a rehabilitación por abuso de alcohol durante 77 días. Archivado como: Frank Fritz hospitalizado