Muere el astronauta Frank Borman, comandante de la misión Apolo 8

Y que además consiguieron ver la Tierra como una esfera distante en el espacio, según The Associated Press.

«Esto debe ser lo que ve Dios»

Borman terminó la transmisión con: «Y por parte de la tripulación del Apolo 8, cerramos con buenas noches, buena suerte, una feliz Navidad y Dios los bendiga a todos, a todos ustedes en la buena Tierra».

En su libro, «Countdown: An Autobiography», Borman dijo que originalmente el Apolo 8 debía orbitar la Tierra según The Associated Press.

El éxito de la misión Apolo 7 en octubre de 1968, que demostró la fiabilidad del sistema en vuelos de larga duración, hizo que la NASA decidiera que había llegado el momento de intentar volar a la Luna.

Borman escribió cómo se veía la Tierra desde el espacio: «Somos los primeros seres humanos en ver el mundo en su majestuosa totalidad». «Esto debe ser lo que ve Dios».