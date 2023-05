Divimara Lamar Nava, confirmó que Oropeza envió un mensaje de Oropeza a sus primos de la zona pidiéndoles que lo ayudaran a salir del país, dijo el fiscal en la audiencia de causa probable de Lamar Nava. Los primos se negaron a ayudar, de acuerdo con la información de la agencia The Associated Press.

Inicialmente, le dijo a las autoridades que no sabía dónde estaba Oropeza, pero luego le mencionó a un agente federal que se presentó en la casa alrededor de la 1:30 a.m. del martes, según el fiscal en la audiencia de causa probable, informó AP. Por el momento, las autoridades continúan investigando los hechos.

Las autoridades creen que Lamar Nava estaba hablando con los investigadores al mismo tiempo que intentaba ayudar a Oropeza, señaló el fiscal de distrito del condado de San Jacinto, Todd Dillon, en una conferencia de prensa, informó The Associated Press. Poco después de darse a conocer los detalles, rectificaron que la esposa de Oropeza cambió la versión de los hechos.

Durante la comparecencia con el juez, la mujer admitió que conocía que su esposo estaba siendo buscado por las autoridades y le ayudó a ocultarse hasta que los registros indicaron que Oropeza vivía en ese sitio junto a ella. La mujer declaró que aunque pensaban huir del país, su familia decidió no apoyarlos a cruzar fuera de la frontera.

Francisco Oropeza México: ¿Por qué fue arrestada?

Las autoridades identificaron a Lamar Nava como la esposa de Oropeza, aunque los registros de la cárcel indican que no estaba casada, pero compartía la dirección de su casa con él, informó The Associated Press. Este detalle fue una gran pista en contra del tirador del condado de San Jacinto y que llevó a su captura de inmediato.

Varios otros también han sido arrestados, dijeron las autoridades, aunque solo compartieron detalles sobre uno de ellos. Domingo Castilla, un amigo de Oropeza, fue arrestado el martes en la colonia Trail’s End donde las víctimas fueron baleadas, destacó Dillon. Castilla fue acusado de posesión de marihuana, pero las autoridades también esperan acusarlo de obstruir la detención de Oropeza, dijo Dillon e informó AP. Archivado como: Francisco Oropeza México