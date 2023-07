El mexicano es acusado de homicidio punible

Podría ser candidato a pagar sus actos con pena de muerte

¿Qué crimen cometió Francisco Oropeza?

Autoridades confirman el destino que enfrentará el sujeto que fuera identificado como ‘asesino de hondureños’. Hace unas horas, Francisco Oropeza es acusado formalmente de homicidio punible con pena de muerte, le brindamos los detalles.

Francisco Oropeza, un hombre acusado de matar a cinco de sus vecinos en Texas después de que algunos se quejaran de que sus disparos no dejaban dormir a un bebé fue acusado formalmente el viernes de homicidio múltiple punible con la pena de muerte, según The Associated Press.

Francisco Oropeza es acusado formalmente de homicidio punible con pena de muerte

Los fiscales dijeron que aún no sabían si pedirán la pena capital contra Francisco Oropeza, de 38 años, un ciudadano mexicano que había sido deportado varias veces en años anteriores al ataque que perpetró en abril en las afueras de Houston. Ya en mayo le habían imputado cinco cargos de homicidio doloso.

«Me parece que es un poco prematuro tomar esa decisión», dijo el fiscal federal del condado San Jacinto, Todd Dillon. Oropeza tiene programada una comparecencia en la corte en agosto. Anthony Osso, su abogado, dijo que su cliente se declarará inocente.