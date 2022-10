Francisca queda expuesta por ella misma y se apena ante el incidente

Muchas personas comentaron el video de la conductora de Despierta América y le escribieron: “Ahhhh jajaja no se vio nada”, “Mujer, esas vueltas pueden ser peligrosas”, “Tu reacción lo fue todo”, “Pero porque? Es normal, te hemos visto en bikini es lo mismo”, “Muy linda Francisca no se vio nada solo tu rostro bello y lleno de alegría”, “Jajaja a lo Marilyn Monroe. Eres linda no pasa nada”.

Más personas le aplaudieron a la presentadora: “Lo puedes hacer de nuevo? No se vio nada”, “Tranquila, no pasó nada mi reina hermosa”, “Te ves hermosa con tu vestido. Francisca Lindo color a mi me encanta lo verde”, “Buenos y bendecidos días luces hermosa y ese color te queda muy bien”, “tranquila Fran no se vio nada “, “Tú eres un caso”, “Se ve tan espectacular que no importa si muestra los chones”.