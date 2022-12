Francisca dio a conocer detalles muy íntimos de su vida, desde su infancia hasta el día de hoy, además, la conductora decidió hacer esto también por el amor que le tiene a su público. “Yo vivo en Despierta América hace 7 años, hace 7 años que ustedes me dieron la oportunidad de cambiar mi vida para siempre haciéndome reina de Nuestra Belleza Latina. Todos los mejores momentos de mi vida yo se los he presentado aquí y el día de hoy yo les debo una confesión a ustedes y me debo una confesión a mí”, indicó en el programa en vivo.

Los que son verdaderos fans y seguidores de Francisca, sabrán que la dominicana ha confesado en más de una ocasión, que es una mujer que desarrolló bastantes inseguridades debido a los estándares de belleza. “Ustedes me conocen desde Nuestra Belleza Latina, saben mis circunstancias, saben cómo yo crecí. Entre las tantas y tantas cosas que he tenido que batallar y que he tenido que cambiar en mi vida uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello”, indicó.

"Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad. Me sentía fea por muchas razones y yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza que me podían permitir sentirme aunque sea por un ratico bonita", decía Francisca a Despierta América completamente conmocionada.