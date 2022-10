“Tenía mucha incertidumbre, estar en Nueva York. La mayoría de ustedes saben que tuve muchísimos trabajos ahí. Desde vender ollas en las calles a ser mesera. No sabía qué iba a pasar conmigo en el futuro. Llegó un momento que me estaba volviendo loca. No podía dormir, no quería comer, me levantaba muy estresada”, detalló la ex Nuestra Belleza Latina. Archivado como: Francisca boca torcida parálisis

Para un segmento del matutino Despierta América, Francisca decidió sincerarse y expresar lo que vivió debido a su característica boca torcida: ““Mucha gente empezó a criticarme, a decirme que tenía la boca torcida. Pero no sabía por qué si no recordaba que en mi adolescencia alguien me lo dijera. Entonces recordé aquel momento en el que, por la incertidumbre, me pasó eso”, comenzó diciendo.

Francisca boca torcida parálisis. La presentadora originaria de República Dominicana, tiene actualmente la vida que siempre deseó tener, un bello matrimonio, un hermoso hijo, el trabajo de sus sueños, etc. Sin embargo, la vida de Francisca no siempre ha estado rodeada de buenos momentos, si no que ha pasado unos que otros tragos amargos.

SUFRIÓ UNA PARÁLISIS

La ex reina de belleza, confesó que una noche en particular, sufrió un terrible pánico debido a que comenzó a sentir adormecida una parte de su rostro. “Un día en particular, me levanté con el corazón a todo lo que daba. De repente sentí que un lado de mi cara se durmió. Me acuerdo que empecé a darme palmadas, a mirarme en el espejo y no podía parar el corazón”, platicó.

Francisca contó como fue que ella misma trató de tranquilizarse y se dio unas cuantas palmadas en el rostro, esperando a que reaccionara, cosa que sí funcionó, pero este momento la dejó marcada. “Al día siguiente tenía la boca un poquito torcida. Después me empecé a sentir bien y no le di más mente a eso. Me olvidé hasta ahora que estoy hablándolo aquí”, contó al programa matutino. Archivado como: Francisca boca torcida parálisis