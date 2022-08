La mañana de este viernes en el programa Despierta América se armó un revuelo con la imagen de Francisca, quien fuera comparada con la que maneja Maribel Guardia, pues la morena ex reina de belleza que deleita a sus seguidores en la pantalla de Univisión, habría cambiado de look por enésima vez en poco tiempo y ahora hasta la compararon con la ex de Joan Sebastian.

¿Son idénticas Francisca y Maribel Guardia?

Con prácticamente 30 años de diferencia, en la cuenta de Instagram de Despierta América se puede ver cómo Francisca en efecto lleva un look muy parecido a Maribel Guardia a quien imita hasta en la pose de una imagen que compartió hace días y los comentarios de las personas no se hicieron esperar.

“Cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia”, se lee en la descripción de la foto pero la gente sentenció: “Pero que claro que no y porqué usa peluca ¿qué no le gusta su pelo?”, “Dios mío, en serioooo?”, “deja que La Guardia lo vea, le va a encantar ella te quiere mucho. Una versión caribeña”, “Francisca no es ni la suela de los zapatos de Maribel, por dios no hay exagerar”, comenzaron a comentar.