Aparentemente todo sucedió en un corte comercial en una esquina de las calles de Nueva York en donde se puede ver cómo el equipo de Despierta América transmitía mientras ciertos fanáticos se juntaban para convivir con ellos, pero al ver la actitud de fiesta que traían dos de los conductores, no dudaron el seguirles el paso.

En una de las escenas del programa, clip compartido en el Instagram de Despierta América se puede ver a una multitud de mujeres en su mayoría, emocionados por ver a Francisca y Raúl González quienes no desaprovecharon el momento para pasarla bien y bailar en plena calle con ellos, lo que generó molestia en otros fanáticos.

Por su parte, Raúl González decidió tomar a una de las mujeres que estaban para bailar juntos mientras los demás aplaudían, pero esa actitud de fiesta y relajo con la audiencia en la calle no fue del todo bien vista por los televidentes quienes se manifestaron en comentarios hacia los dos carismáticos conductores de Despierta América.

Raúl González y Francisca son criticados duramente

Los comentarios para Raúl González y Francisca no fueron tan benevolentes como ellos hubieran querido: “Esa Francisca siempre tan exagerada que le baje 2 por favor se ve mal en televisión”, “Francisca deja de robarte el show no solo tú animas”, “Francisca trae el merengue en la sangre es mi compatriota”, “Francisca debe dejar espacio a la gente, ni deja hacer nada a las maquillistas, ya chale con eso deja de robar el show no eres la única en el show y muy sobre actuada”.

Y las críticas continuaron: “No critiquen a Francisca ella solo quiere que el pueblo se sienta a gusto, bravo por eso, Dios la bendiga”, “Los dominicanos se hacen sentir donde sea vamos a pasitos de merengue y tiene swing y baila swing”, “La pareja de payasos de UNIVISIÓN solo ellos quieren salir”, “Ya sáquense a Francisca nada de gracia”, “Esa ordinaria de la Francisca haciendo show con su gente”.