¡Francisca posa en atrevido bikini en su luna de miel! (FOTOS)

“Llevarme o no llevarme a Gennaro a la luna de miel, ese señores es el dilema y tengo una pregunta para ustedes a ver qué me dicen, si yo me llevo a mi hijo para la luna de miel ¿sigue siendo luna de miel… ustedes qué dicen ?”, manifestó Francisca muy sonriente y dudosa con una risa al final sobre lo que en verdad debería hacer. Ahora sabemos que la dominicana sí se llevó a su bebé pero ¿Su esposo habría estado de acuerdo? Archivado como: Francisca en atrevido bikini