Fue a través de sus redes sociales que la dominicana decidió ‘dar un golpe de autoridad’ y por fin darle a la gente otro aspecto de qué hablar ante tanta inconformidad por su cambio de imagen que a ella la acercaba más a sus raíces y no al estereotipo que venía cumpliendo de presentadora de televisión y ex reina de belleza.

Y es que la hispana no la ha pasado muy bien últimamente desde que decidió deshacerse de su vieja imagen de cabello largo y rizado para aceptar sus raíces y despojarse de sus miedos cambiando de look tomando la drástica decisión de casi raparse y dejarse sólo un corte masculino con su pelo chino, lo que le trajo miles de críticas.

Mediante su cuenta de Instagram impactó con diversas sesiones de fotografías sobre el look que utilizó en Premios Lo Nuestro y de inmediato los elogios para la conductora de Despierta América no se hicieron esperar ante el grato peinado que lució y del que toda la gente se congratuló con mensajes de apoyo.

La gente quedó maravillada: “Bella!!!! Me lo dejaría una semana! Love it!”, “Ame ese peinado Fran”, “Me fascinó!”, “QUE HERMOSAAAAAAAAA Super elegante, dando cátedra de que el cabello natural, afro o rizado también es elegante y formal”, “Guau!! Tan linda gracias a ti por confiar en mi trabajo. Eres hermosa @francisca siento que te conocía de toda la vida”, “Definitivamente se ve muy bonita !!!!! Por favor no mas afro ella se ve bonita con sus extensions y peinada pero no afroooo”.

Quieren que se deje para siempre ese nuevo peinado

Como era de esperarse, ya nadie quiere que Francisca aparezca con su peinado afro en Despierta América y que en lugar, utilice este tipo de tocados que a juicio de la gente, le quedan mejor: “Estabas demasiado espectacular”, “Espectacular! Pero una crítica constructiva es buscar un vestuario donde no tengas que taparte a temor de enseñar lo privado. Yo personalmente lo noté hasta en tus vídeos y estaba nerviosa con temor de que no se te vea”, “Hermosa , nuestro peinado no me lo quitaría”.

“El rostro, bellísima”, “Pero tú no deberías ni maquillarte ni ponerte pelo, después del dramón cortándote el pelo”, “Pero se puso extensiones con ese peinado, sería algo falso también… si quiere no arreglarse su pelo con blower se lo acepto pero por eso tenemos muchos tools para nuestro pelo y piel”, “Ese peinado como que no luce en un evento como ese porque no tienes glamour”, “Bella con ese look pero con todo respeto ese look de afro no es lo que mejor te va”, “Cuando se hace con cariño todo sale perfecto”, comentó la gente en las fotos de Francisca. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA EN PREMIOS LO NUESTRO.