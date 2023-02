Critican a la presentadora dominicana por su look

Le piden a Francisca que vuelva a traer el cabello largo

La drástica decisión que tomó Francisca sobre su cabello Francisca no gusta al público. La ganadora del certamen 'Nuestra Belleza Latina' y presentadora del programa Despierta América, conmovió a sus fans hace algunos meses luego de revelar como se ve en realidad sin peluca y sin arreglar su cabello, lo cual, reflejaba una gran inseguridad para ella. Pero ahora, la guapa dominicana ha mostrado una nueva faceta en ella en donde, declaró haber hecho las paces con su cabello. Sin embargo hay gente que no se ha mostrado muy contenta con sus resultados y han expresado su desacuerdo con su imagen reciente. Francisca no gusta al público: Piden a la presentadora que regrese a su look 'original' La presentadora, quien comparte cámara con Karla Martínez, Alan Tacher y Raúl González, demostró ante sus compañeros que no le importa lo que digan de ella y quitándose la peluca, mostrando como se ve naturalmente, con su cabello corto y super chino. Sin embargo, ya varios meses han trascurrido desde la transformación de Francisca, a quien veíamos siempre con cabellera larga, color negro y liso. Al principio mucha gente le mostró su apoyo, pero ahora parece que se han aburrido de ella y le han expresado que necesita regresar a como era antes.

Francisca da anuncio, y a la gente 'no le importó' En un reciente video compartido por el Instagram de Despierta América, podemos apreciar a Francisca dando un anuncio importante: "Los Ángeles, nos vemos este lunes en El Restaurant "Don Chente" en Plaza la Alameda! Tenemos grandes sorpresas, acompáñanos a partir de las 4am". Como es de costumbre, la originaria de República Dominicana expresó con gran entusiasmo este anuncio, sin embargo en los comentarios la gente no se guardó más lo que sentían y expresaron que ya no les gusta el look que posee la también actriz.

La gente pide que Francisca se deje el cabello largo otra vez "Francisca vuelve a tener tu cabello como ante te ve mejor te lo digo de corazón", "El problema no era tu pelo chinito, está bonito, pero de verdad que no entendí por que el corte eso tu solita te dañaste. Pero bueno a lo mejor a ti te gusta. Solo que te ves como señora mayor de lo que eres". "Con mucho respeto Francisca, pero te veías muchísimo más bella con el cabello largo, lacio u ondulado. No digo que te veas mal ahorita, pero te luce más el cabello con el estilo anterior", "Cabello largo Francisca, es parte de tu esencia", "Arréglate ese pelo", "Queremos de vuelta el cabello largo de Francisca", "Que descuidada se ve con el cabello así", "Sorry, pero ese pelo no le queda", dijeron algunas personas en comentarios.

Francisca no gusta al público: Las inseguridades que hicieron que Francisca se despidiera del cabello largo Los fans de Francisca, sabrán que la dominicana ha confesado en más de una ocasión, que es una mujer que desarrolló bastantes inseguridades debido a los estándares de belleza. "Ustedes me conocen desde Nuestra Belleza Latina, saben mis circunstancias, saben cómo yo crecí. Entre las tantas y tantas cosas que he tenido que batallar y que he tenido que cambiar en mi vida uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello", indicó. "Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad. Me sentía fea por muchas razones y yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza que me podían permitir sentirme aunque sea por un ratico bonita", decía Francisca a Despierta América completamente conmocionada.

