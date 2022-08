Francisca impactó a sus seguidores con una confesión

¿La pasó muy mal en un avión por culpa de su bebé Gennaro?

Los comentarios para la conductora de Despierta América fueron variados Como si se tratara de una película de terror, Francisca, conductora de Despierta América, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video de cómo tuvo una experiencia que nunca antes había pasado a bordo de un avión y que le complicó mucho la mente mortificándola, todo por su bebé Gennaro. Como ya es costumbre, la conductora de Despierta América quiso hacer parte a todos sus seguidores sobre su vida personal y es que recientemente tuvo un momento aterrador que la preocupó demasiado por lo que preguntó a sus fanáticos sobre si alguna vez les había sucedido una experiencia similar que lo que sintió. Francisca se sinceró con sus fans sobre lo que vivió En un estacionamiento y con su nuevo look de cabello más corto, Francisca grabó un video para sus seguidores a quienes contó lo que estaba sintiendo luego de bajarse de un avión en el que también voló con ella su pequeño bebé Gennaro que tuvo su primera experiencia en un viaje de este tipo. “Bueno señores ya estoy aquí en Miami, ustedes saben que estaba en Nueva York disfrutando del desfile dominicano y a mi me ha pasado algo de un tiempo para acá y dije ‘hoy lo voy a compartir’ a ver a quién le ha pasado y quién se siente igual…”, comenzó diciendo Francisca antes de contar lo que pasó.

¿Aterrada por su hijo? La conductora de Despierta América habla Las cosas para Francisca han cambiado desde que se convirtió en mamá y así lo hizo saber: “Yo creo que después de que me convertí en mamá hay muchas cosas que me dan miedo o sea que antes ni las pensaba como por ejemplo volar, y el avión en que venía se estaba moviendo, había mucha turbulencia…”, expresó. Y la conductora de Despierta América confesó tener miedo por su bebé Gennaro: “Yo pensé todos los escenarios horribles que ustedes se puedan imaginar, me puse pálida, a mi se me bajó el corazón a los pies y yo decía ‘pero esto es después que yo me he convertido en mamá porque ni siquiera la primera vez que yo me subí a un avión me sentí así, la primera vez que yo vine a EEUU ni lo pensé…”, manifestó.

Francisca teme lo peor por su hijo El miedo que invadió a la conductora de Despierta América fue el de dejar a su bebé Gennaro sin nadie que lo proteja y lo cuide: “Yo antes me quería tirar del paracaídas y ahora me lo pienso dos veces para hacer unas cosas que antes me atrevía entonces quería preguntarles si eso les pasa después de convertirse en mamá y si se quita, compartan sus opiniones y aquí los estaré viendo”, finalizó Francisca. Y es que las personas se identificaron con el sentir de Francisca y no dudaron en expresarle: “Eso nos pasa a todas”, “Amiguita querida recuerdas cuando te dije que tu vida cambiaría para siempre? Que ahora todo cambiaría pues tu hijo lo seria todo!!!! Pues sí ese miedo estará ahí por siempre pues ahora tienes un angelito que te acompañará hasta que Dios diga. Es miedo por que quieres estar presente para él y que nunca le faltes. Es normal y nos ha pasado y pasa a las que somos MADRES de verdad. Deja que vengan los nietos jajaja Es más fuerte aún. Te quierooooooo muchísimo”.

¿Se identifican con la historia de la conductora de Despierta América? Muchos seguidores de Francisca manifestaron su sentir en los comentarios que escribieron en el video de la presentadora de Despierta América: “Totalmente , yo soltera sin hijos viajaba mucho y nunca le di mente, para nada. … desde que tuve hijos, me he vuelto tan profunda que me dan pánico las alturas”, “Yo siempre manejaba rápido hasta que tuve a mi primer hijo”, “Ese sentimiento nunca se te quita porque primero somos madres y luego mujeres”. “Es normal a mi siempre me pasa porque ya solo piensas en tus hijos y nunca se quita. No importa la edad de tus hijos ahí quieres estar siempre para ellos. Ese es el amor puro de mamá”, “Claro que sí!!! Creo que a la gran mayoría nos pasa, me da miedo hasta ir lejos guiando yo, con mi niña o igual, salir y saber que le puedo faltar”, “Así mismo es.. quizás cuando ellos sean ya independientes se nos quite”, “A mi me pasa exactamente lo mismo! Eso estuve comentando con mi esposo, yo no le tenía miedo a nada hasta que soy mamá, solo pienso en no faltarles!”, escribieron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE CONTÓ FRANCISCA.