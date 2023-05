Los fanáticos de Francisca quedaron completamente impactados luego de que la ex reina de belleza, mostrara una increíble figura de impacto en la playa. En una serie de fotos y videos que publicó en su cuenta de Instagram, se robó los suspiros de muchos de sus fanáticos, pero también hubo quiénes la criticaron.

En las imágenes la podemos ver posar en un traje de baño de una pieza de colores, luciendo unas hermosas rastas, sonriente y disfrutando del paraíso. La guapa morena además, no dejó nada a la imaginación y se tomó una fotografía en donde se le ve enseñando ‘de más’ en un vestido blanco.

¿Para ti, quién es mejor?

Estamos seguros que te encantaron los looks playeros de las famosas conductoras latinas, sin embargo te dejamos la tarea de elegir cuál conductora es la que más te gustó. Por su parte, Adamari continúa dándose los lujos que tanto merece, pero aún no ha confirmado que vaya a trabajar en televisión, al menos no por el momento.

Se especulaba que Adamari formaría parte de Despierta América, sin embargo esto no pasó de una invitación al famoso matutino. Los fans de Adamari quedaron encantados con su aparición y muchos le pidieron que formara parte de la familia del programa y aparecer junto a Francisca, Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González entre otros, ¿Qué te parece?