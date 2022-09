Francisca publicó un video cuestionando algo a sus seguidores

La luna de miel de la presentadora de Despierta América por fin está a la vuelta de la esquina

¿Será que el bebé Gennaro sufrirá las consecuencias? El bebé de Francisca, presentadora de Despierta América acaba de cumplir un año de edad, y la boda de la conductora con su esposo Francesco Zampogna se efectuó meses después del nacimiento del pequeño, sin embargo, nunca hubo una luna de miel y pareciera que la dominicana está a unas cuántas semanas de finalmente vivirla. Y es que, aunque Francisca hizo las cosas al revés, pues primero fue mamá, después se casó y ahora vivirá su luna de miel, lo cierto es que está enormemente bendecida con su nueva etapa de vida, por lo que compartió un video en el que cuestionó a sus seguidores sobre algo muy importante que tiene que hacer con su pequeño Gennaro. Francisca está a una nada de vivir su luna de miel Mediante su cuenta de Instagram, es común ver que la presentadora de Despierta América hace parte a sus miles de seguidores de su vida y muy animada, aunque a veces reciba ciertos ataques y comentarios mordaces como cuando la llamaron ‘fea’, por lo que en esta ocasión quiso que los fanáticos le hicieran una sugerencia sobre la luna de miel. Aunque no ha dicho en qué parte del mundo sucederá su tan anhelada luna de miel a medio año ya de estar casada por la iglesia, Francisca vaticinó que sucederá en las próximas semanas, pero la duda que tiene aunque parezca impactante es considerar si tiene que llevar o no a su bebé Gennaro con ella y su esposo.

¿La conductora de Despierta América se quiere ‘deshacer’ de su hijo? Y es que muy pensativa, sentada en su coche y grabando para sus seguidores, Francisca le pidió a sus fanáticos que la ayudaran a aclarar la duda de si en verdad para su luna de miel debería llevarse a su bebé Gennaro, o de lo contrario dejarlo para sentir que es un momento y experiencia inolvidable para ella y su esposo Francesco Zampogna. “Llevarme o no llevarme a Gennaro a la luna de miel, ese señores es el dilema y tengo una pregunta para ustedes a ver qué me dicen, si yo me llevo a mi hijo para la luna de miel ¿sigue siendo luna de miel… ustedes qué dicen?”, manifestó Francisca muy sonriente y dudosa con una risa al final sobre lo que en verdad debería hacer.

¿Francisca debe llevarse a su bebé a la luna de miel? Los comentarios del video de la conductora de Despierta América no se hicieron esperar y la gente le recomendó: “Ahhh tan linda entiendo que no te quieres despegar de él. Es una decisión difícil, y no hay ninguna incorrecta. Lo mejor será hacer lo que tu corazón te indique”, “Yo me lo llevaría con todo y la nana! Si necesitas una.. yo me apunto! Es que cómo está tan chiquito todavía, te vas a pasar todo el tiempo pensando en él mejor llévatelo!”. Pero más personas le sugieren otras cosas: “Yo digo que sí Hahahha llévenlo unos llegan con bb otros regresan con … yo digo apliquen las dos opciones !!! Hahaha un abrazo grande”, “A ese muñequito hermoso que espere su hermanito en casa”, “No sería lo mismo. No sería un viaje de Luna de miel, sino un viaje familiar. Aprovecha y disfruten solos. Hay más días para ir en familia”, “Luna de miel es un tiempo para ti y tú esposo. El Genaro va a estar bien con su abuelita”.

Opiniones divididas para la conductora de Despierta América Las opiniones fueron divididas para Francisca por el hecho de querer o no llevar a su bebé Gennaro con ella y su esposo en plena luna de miel: “Uno ama a sus hijos, pero uno se merece ese espacio con su esposo, así que NO, no te lo lleves, déjalo con tu madre y disfruta de tu luna de Miel. Un fuerte abrazo”, “Uno como madre no se quiere desprender y se siente un nudo en el estomago por dejarlo, pero la luna de miel debe ser un espacio para la pareja, así que no lo lleve”, “No es luna de miel si va el bebé disfruten su tiempo como pareja que Genaro estará en buenas manos con su abuela”. Más personas le sugieren que no lleve al bebé: “Que se quede con su abuela”, “No sería luna de miel. Sería vacaciones en familia”, “No, esos son tiempos que no se recuperan y son de pareja”, “Creo que es súper bueno el desapego, y a vosotros como pareja os vendrá genial, siempre se echan de menos a los hijos pero es importante y necesario para vosotros, luego volvéis a casa con más ganas disfrutar de la luna de miel solos”, “Sería lindo pero no”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA SOBRE SU LUNA DE MIEL.