“¿Donde esta francisca?”, “No vimos a Francisca”, “Frank no podía faltar un día como hoy”, “FALTA FRANCISCA”, “Francisca no está ahí”, “Lachapel hace falta”, “Y la reina Francisca ¿Dónde esta?”, comentaron muchos usuarios a través del Instagram de Despierta América.

Junto a su hija, publicó algunas historias en donde se le ve bastante tranquila y a gusto disfrutando del paraíso. En donde además, se les vio entrenando juntas. Este es el motivo que la gente necesitaba escuchar, pues no falta quiénes teman que Francisca desaparezca del programa, sin embargo esto no ha ocurrido por el momento.

La conductora dominicana no estuvo presente en el programa especial del aniversario de ‘Despierta América’, debido a que se está tomando unas merecidas vacaciones. Aunque no se sabe el destino en el que está la conductora, ésta mañana publicó una serie de videos en donde se le ve disfrutando de una hermosa playa.

¿Francisca fue despedida?: ¿Se lanza como actriz?

La conductora del programa hispano siempre ha estado dispuesta a continuar cosechando su carrera con más enseñanzas, y más proyectos, no solamente enfocada en el modelaje si no que también en proyectos televisivos, por lo cuál le hizo un propuesta a Juan Osorio y le tiene buenas noticias.

“Voy a hacer un casting y en mi siguiente proyecto estarás trabajando, ya vi que me has mandado mensajes y no los he leído pero prometo públicamente Francisca que vas a trabajar en un proyecto mío”, dijo. “Un personaje, que digo que vas a ser de villana, una buena villana, es una promesa”, reveló por medio de un video que se transmitió a Despierta América.