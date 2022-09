Francisca cumple el sueño de su mamá de llevarla a Disney (VIDEO)

“Me dio tanta ternura porque ella pensaba que por ser mayor Disney no era para ella. Yo le dije que era para todo el mundo!! Pasaron los días y en complicidad con Disney y mi familia de @despiertamerica pudimos cumplirle ese sueño. Ella ha tenido una experiencia mágica y especial. Ha sido muy feliz y yo más Gracias a Dios por hacer todo esto posible”, escribió Francisca. Archivado como: Francisca cumple el sueño de su mamá

“Un día en la cocina de la casa mi mamá me sorprendió diciéndome que si sueño era ir a @waltdisneyworld @disneyworld.latino”, contó Francisca en el video que ahora cuenta con más de 80,000 likes. Además contó cómo fue que pudo cumplir este sueño de su mamá.

Francisca se enfrente contra Jomari Goyso nuevamente

Francisca tuvo un enfrentamiento recientemente con Jomari Goyso en donde ambos tuvieron un pequeño pleito, pues surgió debido a que hace unos días, una usuaria en Instagram le escribió a Francisca que era fea, por lo que ella no se quedó callada y decidió responderle: “De la abundancia del corazón, habla la boca. Fea pero sabrosa… bendecida, imagínate… imagínate que hubiera sido bonita donde estaría jajaja”, aseguró entre risas.

A todo esto, Jomari no compartió su punto de vista y dijo: "Yo no soy de esas personas que le da luz a algo negativo, entonces Francisca y yo no coincidimos en eso", comenzó explicando Jomari Goyso durante la transmisión en vivo en Facebook, por lo cual Francisca inmediatamente salió a contradecirlo y dar su punto de vista".