¡Por fin rompe el silencio! Francisca confirma estar embarazada por segunda vez

Pues en varias imágenes se le lograba ver un pequeño bulto en la parte de su vientre, algo que no era normal.

«Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje», afirmó.

«Francesco me dice que me irritaba fácil y parece que lo regañé unas cuantas veces en el viaje», señaló a People.

Ahí fue donde la dominicana sospechaba que algo no andaba bien y optó por esclarecer las dudas de volver a ser mamá.

«¿Tengo algún problema? Me hice mil y una películas en la mente», agregó Francisca a sus declaraciones para la revista.

«Cuando regreso venía en el avión pensando: ‘Esto no es normal’. Pensaba: ‘Si no estoy embarazada ¿entonces qué tengo?», dijo.

«Soy muy tranquila y él dice que yo estaba que cualquier cosa me irritaba», añadió la conductora de Univisión.

«Di gracias a Dios, dije: ‘Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá’. ¡Qué nervios! «, dijo a People.

«Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida», cuenta.

«Francesco y Gennaro se durmieron y yo me metí al baño y me hice la prueba», declaró la querida Francisca.

El nerviosismo invade a la conductora de Univisión

«Esa madrugada pensé tantas cosas: (mi bebé) está aquí en mi vientre; pero ¿cómo va a ser mi vida con dos?», expresó.

«¿Cómo voy a hacer? Esa noche no dormí para nada» compartió entusiasmada la conductora de ‘Despierta América’.

Afirmó que no le dijo rápido a su esposo, «No le dije a Francesco. Quería prepararle algo especial para decírselo a él».

«Pero no se me ocurría nada, estaba como en shock y me lo guardé como dos días», relató la conductora dominicana.