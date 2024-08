Francisca confiesa a Jormary Goyso su inesperado deseo de Boda

Sin embargo, la conversación no quedó ahí. Jomary, con su característico estilo, insistió en saber por qué a Francisca le cuesta hablar de cosas más fuertes.

Ella, sin perder el buen humor, contestó: «Es que no me cuesta, lindo, sino que no tengo un artista que quiera nada todavía, no sé, ¡no me llega, no me llega, no me llega!»

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Mhoni Vidente hizo escalofriante predicción sobre devastador megaterremoto

Es importante recordar que Francisca Lachapel y Francesco Zampogna celebraron una boda de ensueño en República Dominicana, el país natal de la presentadora.

La ceremonia tuvo lugar en el municipio de La Romana, donde la pareja reunió a sus amigos y familiares más cercanos para compartir este día tan especial.