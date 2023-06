¿Un candidato fuerte?

Suárez, presidente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, es hijo del primer alcalde de Miami nacido en Cuba. Ha ganado la atención nacional en los últimos años por sus esfuerzos para atraer empresas a Miami, con miras a convertir la ciudad en un centro criptográfico y el próximo Silicon Valley, según The Associated Press.

El político hispano, se une a una lucha primaria republicana que incluye al gobernador de Florida Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, la ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley y el ex New El gobernador de Jersey, Chris Christie. A pesar de tener un campo de candidatos de dos dígitos, la carrera se considera en gran medida como una competencia de dos personas entre Trump y DeSantis. Archivado como: Francis Suárez carrera presidencial