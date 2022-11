Francia vs Dinamarca: Si hasta el final del primer tiempo se mantuvo el cero en el marcador fue en gran parte por el portero danés, y gran figura del futbol mundial, Kasper Schmeichel, de acuerdo con información del portal AS. El guardamente ha salvado en varias ocasiones a su equipo de los embates de los actuales campeones del mundo. Adrien Rabiot y Antoine Griezmann tuvieron las más claras.

Francia vs Dinamarca: Quien más si no Kylian Mbappé, que en unas semanas más cumplirá 24 años de edad, fue el encargado de inaugurar el marcador luego de una pared con su compañero Theo Hernández. De esta manera, el delantero del PSG convirtió su sexto gol en nueve partidos disputados con su selección en dos mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022).

Declaraciones antes del partido

“Si miras demasiado lejos en una competición, es cuando puedes tropezar. Mañana (hoy) tenemos que escalar una gran montaña”, señaló el portero, y capitán del equipo, Hugo Lloris, ayer viernes. “Será una batalla. El hecho de que los daneses hayan empatado con Túnez significa que necesitan ganar”, expresó el guardameta en declaraciones para AP.

Preguntado por si teme a Mbappé, el seleccionador danés Kasper Hjulmand bromeó diciendo que “No creo que sea bueno tener miedo de nada. No tenemos planes para frenarlo. Por supuesto que los tenemos. Cuando jugamos contra él en Copenhague teníamos una estructura preparada, pero aún así tuvo grandes oportunidades de marcar. Hagas lo que hagas, no puedes frenar a un jugador de primer nivel como él” (Archivado como Francia vs Dinamarca) Con información de AS, TV Azteca Deportes y The Associated Press