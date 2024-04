La actriz de ‘La niñera’, Fran Drescher se encuentra de luto tras dolorosa pérdida

Envía emotivo mensaje de despedida

«Sus valores siempre estuvieron en el lugar correcto. Honró y respetó a todos por igual», dijo la actriz en su publicación.

«Entendió las cosas importantes de esta vida, el amor a la familia, los placeres simples y vivir en gratitud», agregó sobre su padre.

«Estoy tan feliz de que me viera no sólo alcanzar el éxito como actor, sino aún más importante como líder laboral porque hacer trabajo voluntario en nombre del bien mayor fue la ética con la que me crio», escribió.