Fracasan los planes de Musk en el gobierno de Trump.

Elon Musk, el empresario más rico del mundo, ha vivido una vertiginosa trayectoria en los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump, pasando de ser considerado un “copresidente no elegido” a ver reducida su influencia tras el desplome de Tesla.

A pesar de este retroceso, expertos advierten que su peso en el movimiento trumpista y en la política estadounidense persistirá.

En enero, Musk irrumpió en Washington con fuerza, liderando el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y ganándose elogios y críticas por igual:

“genio” para Trump, “parásito migrante” para su némesis Steve Bannon, y “amenaza” para la oposición demócrata.

Sin embargo, tres meses después, y tras una caída del 71 % en los beneficios de Tesla, Musk anunció que pasaría menos tiempo en la capital estadounidense para centrarse en su empresa, aunque reafirmó su compromiso con los planes de reducción gubernamental impulsados por Trump.

On Tesla’s first quarter earnings call, CEO Elon Musk reiterated one clear distinction between him and President Trump: He views tariffs as bad. https://t.co/tc4q1vFFGB

— Yahoo Finance (@YahooFinance) April 26, 2025