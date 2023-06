El histrión Julian Sands permanece desaparecido desde enero

Tras anunciar la desaparición del famoso actor, inician nueva búsqueda

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino confirmó el fracaso

¡REPORTAN RESULTADOS DE NUEVA BÚSQUEDA! Después de que se anunció la desaparición del actor británico Julian Sands, las autoridades del condado de San Bernardino, California, declararon que iniciaron una nueva búsqueda y dieron a conocer los resultados que trajeron una sensación de fracaso a las personas que estuvieron involucradas.

El famoso histrión de producciones como The Killing Fields, Warlock o Una habitación con vistas, desapareció después de haber estado dando una caminata en Mount Baldy y señalaron que perdieron contacto con él. Por el momento, las autoridades continúan esperando buenas noticias sobre el hallazgo de Sands.

FRACASÓ MISIÓN DE BÚSQUEDA

Una vez más, la policía del condado de San Bernardino, en California, reportó que no hubo éxito en la nueva búsqueda que desarrollaron para encontrar al actor británico, Julian Sands, quien desapareció desde enero del presente año. De acuerdo con la información que salió a la luz, las autoridades y voluntarios peinaron por nueva cuenta el área donde se le vio por última vez.

«La búsqueda del fin de semana del actor Julian Sands en el enorme Monte Baldy del sur de California no tuvo éxito«, revelaron las autoridades de San Bernardino en un reciente comunicado de prensa y citó la agencia The Associated Press. Una búsqueda anterior había tenido los mismos resultados debido a las condiciones meteorológicas.