Por ello, la primera fotografía que se lleva la corona muestra a la modelo utilizando un bikini de color negro y sentada en una manta, mientras hace promoción del traje de baño. Claro está que uno de los más emocionados en comentar fue su esposo, Rafa Márquez, quien no dudó el ‘chulear’ a ‘Jay’ con un par de emojis.

EL ‘TROFEO’ MÁS PRECIADO DE RAFA MÁRQUEZ. En el mundo del fútbol, no solo los partidos y encuentros son los que roban la atención del público, sino que también las parejas de los jugadores suelen convertirse en las favoritas del público. Claro está que la belleza y el encanto de las WAG suele atraer a más de una persona.

Otra de las fotografías que llamó la atención, fue una donde posó a un lado de su esposo, Rafa Márquez, y su hijo. La modelo, lució un traje de baño de dos piezas de color rojo, que se robó más de una mirada. “Hace solo unos días de esta foto y me parece que fue hace muchoo tiempo”, destacó Jaydy en el post que realizó en Instagram.

“En verdad Jaydy, pasan los años y usted cada día más guapa”, “¡Qué bonito tu collar!”, “Muy bella como siempre”, “A esta mujer me la encontré en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco sin una gota de maquillaje y es muy, pero muy hermosa”, revelaron en los comentarios de la imagen que compartió.

Pero no solo destaca por su aspecto físico y figura atlética que posee, sino que también por la familia que formó en conjunto con Alejandro Sanz y de la cual nación su hija mayor, Manuela. La joven, de casi 22 años de edad, se desempeña en el mundo del arte y la moda, creando en conjunto una marca de trajes de baño, la cual lució con orgullo su madre.

¿Una fanática de la moda?

Y es que uno de los aspectos que destaca de Jaydy Michel es su gusto por la moda. Hace un par de días, la modelo asistió a un evento de la marca de joyería y accesorios de alta gama Bvlgari, donde lució un vestido en tono champán y robó la atención de los presentes. Durante el suceso, habló con la prensa y se refirió a sus hijos, Manuela y Leonardo, quienes son sus grandes joyas.

“Son mis tesoros, de eso no hay ninguna duda. Es que no se elige, eso ya va incluido de por vida”, declaró Jaydy Michel para la prensa que se encontraba en el evento de Bvlgari y donde destacó por su increíble atuendo y citó Antena3. La esposa de Rafa Márquez, no dudó en responder los cuestionamientos y señalar la gran relación que lleva con su expareja Alejandro Sanz.