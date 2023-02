Las 10 fotos más sexys de El Chicharito Hernández

Fotos sexys Chicharito Hernández : 8. Cumplió el sueño de muchos

Entre sus aficiones estaban la de escuchar música regional mexicana, la música de banda era su género favorito. Superman era su superhéroe preferido al igual que la película Gladiator y la serie Two and Half Men. El grupo The World Red Army compuso la canción Chico Is The Man en honor a Chicharito.

En mayo de 2012 fue nombrado embajador de buena voluntad de Unicef en México. Pero parece que el jugador está siendo desplazada de su propia selección desde 2019, pues no ha sido convocado desde aquel entonces y los mexicanos se encuentran molestos.