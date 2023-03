Desde 2010 ha estado en activo en competencias internacionales de gran calado, fue en ese año donde logró el bronce en el salto de caballo, al ser superada por Dominique Pegg de Canadá y Emily Little de Australia. En el marco del Campeonato de Gimnasia Pacific Rim 2010.

Compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, ahí alcanzó el 12º puesto, esto no solo fue una prueba más, la puso en el escenario de las grandes del olímpismo. En 2018 se convirtió en la primera mexicana en ser medallista en un Mundial de Gimnasia Artística.

Alexa Moreno es una declarada fan del anime japonés, por lo que la experiencia en Tokio es un sueño maximizado para la cachanilla. Su rutina de piso fue musicalizada por un tema de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ella se mostró segura y exponiendo lo que su tenacidad y disciplina le han dado en su carrera deportiva.

Ella se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos mexicanos, pues en un país dónde se cree que por su lugar de nacimiento no tiene posibilidades ella llegó a demostrar que no es de ese modo. Miles de niñas mexicanas quieren seguir sus pasos. ARCHIVADO DE: Fotos sexys Alexa Moreno

Su respuesta es siempre la misma: fue una situación desagradable, pero nunca le dio más importancia de la que merecía. No más que a lo que pensara la gente del mundo de la gimnasia y, sobre todo, los que han vivido este camino con ella. ARCHIVADO DE: Fotos sexys Alexa Moreno

Recuerda también, y es inevitable, la ola de comentarios vejatorios que se desató en las redes sociales. Personas que consideraban que su cuerpo no se ajustaba al prototipo de una gimnasta. ARCHIVADO DE: Fotos sexys Alexa Moreno

Fotos sexys Alexa Moreno: Fan del anime y kpop

“Me gusta mucho la cultura oriental. No sé por qué, pero desde pequeña me llamó mucho la atención. Supongo que por ser tan diferente de lo que conozco, de lo que estaba más acostumbrada, me llamaba mucho la atención y quería conocer más de esas culturas”, explicó Moreno en una entrevista con Tokio 2020.

Y es que tambien ha demostrado ser una gran fan de grupos de kpop como EXO y Stray Kids. Presume en redes sociales que pudo asistir a uno de sus conciertos de ambas bandas. Las fans del kpop suelen ser muy efusivas y a cualquiera que le muestre apoyo a sus favoritos se convierten en un protegido.