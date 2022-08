Ahora, con estas nuevas fotos se puede observar como la pareja ha decidido aparecer públicamente sin temor al qué dirán. A través de la revista ‘Hola’ se mostraron más imágenes de la parejita en camino a un evento. Podemos ver a Piqué sosteniendo de la mano a Clara. Por supuesto que la gente no tardó en criticar a la pareja, pues aseguran que no se le compara en lo absoluto a Shakira.

Los medios están inundados de nuevas fotografías del ex de Shakira con quien sería su nueva novia. Hace unos días lo captaron de forma muy comprometedora junto a Clara Chia Martí, aunque las fotografías no eran de la mejor calidad, se pudo comprobar que efectivamente, están saliendo.

El día de ayer se dio a conocer que supuestamente, Shakira la estaría pasando muy mal debido a lo que está ocurriendo en la vida de su ex. Mientras tanto, la famosa cantante se ha dejado ver públicamente pocas veces, sin embargo no se le ha visto de la mejor forma, pues se le ve un poco deprimida.

Fotos de Piqué con su nueva pareja. ¡Nueva bomba para la artista internacional Shakira! Vaya que han sido semanas bastantes duras para la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’, pues ahora su ex, el futbolista español Piqué, no se ha detenido en aparecer junto a quien sería su nueva conquista, Clara Chia Martí.

“Nunca te dejan por alguien mejor”, “Shakira es mucho más linda”, “Eso siento que va a durar muy poco”, “Más desaliñada y despelucada”, “Nada que ver con sus fotos editadas de Instagram”, “Nunca te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”, “Eso no falla, los cuernos siempre se ven peor, y eso da más duro, pero que le vaya bien, el amor no es obligado, a Shakira le sobran pretendientes”, “Otro Anuel con otra Yailín”, entre muchos más.

En estos últimos meses nos hemos percatado que los fanáticos de la cantante colombiana, han estado defendiéndola a ‘capa y espada’, pues no han dejado de comentar las publicaciones de Piqué con mensajes de desprecio. Por medio del portal de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’ , quienes dieron a conocer las imágenes, se pueden ver muchísimos comentarios de éste tipo.

Fotos de Piqué con su nueva pareja: ¿Clara Chia está embarazada?

Según los conductores de Chisme No Like, en las recientes imágenes que han sido filtradas en las redes sociales en donde se le ve a Piqué disfrutando de la compañía de Clara Chía Marti, es donde notaron un detalle extraño en el vientre de la nueva novia del ex de Shakira, por lo que se rumorea que podría estar embarazada.