Salen a la luz fotos de Peso Pluma y Nicki Nicole que ¿confirman sospechas?

«Me encanta escucharlo», confiesa Nicki Nicole sobre Peso Pluma

Cabe destacar que a la pareja ya se les había visto juntos, hace varios meses, pasando un agradable rato en uno de los Parques Disney.

A propósito de su visita al Estadio de Newell’s, se recuerda la ocasión en que Nicki Nicole confesó la primera impresión que tuvo de ‘La Doble P’.

En entrevista para MTV, la originaria de Rosario, Argentina, compartió que primero conoció a Peso Pluma por medio de su música.

«Yo lo que siento cuando lo escucho, no sé por qué me da nostalgia. Me da como esa nostalgia buena. Me encanta escucharlo…», reveló.