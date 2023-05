Pero las imágenes difundidas no muestran al pistolero. Las fotos en cuestión son de sitios web de terceros que comparten fotografías policiales tomadas de las agencias policiales locales y pretenden ofrecer información de reserva para un Mauricio García arrestado en el condado de Dallas.

La semana pasado todo se trató del tiroteo en un centro comercial en Texas, el responsable acabó con la vida de ocho personas, además, podría haber tenido creencias supremacistas blancas o neonazis. Surgieron algunas fotografías de su rostro, pero han confirmado que no se trata de él.

Las autoridades aún no han publicado una foto del tirador. García aparentemente había estado trabajando como guardia de seguridad y fue dado de baja del Ejército de los EE. UU. en 2008 debido a problemas de salud mental.

Fotos falsas Mauricio García: El día de la tragedia

De acuerdo con la información de The Associated Press, Las fotografías policiales muestran a una persona llamada Mauricio García, pero no a quien llevó a cabo el ataque, según el Departamento del Sheriff del Condado de Dallas.

El pistolero en Allen Premium Outlets salió de un automóvil y comenzó a disparar a la gente a sangre fría, matando a ocho e hiriendo a varios más antes de que un oficial de policía lo matara, según las autoridades. Fue toda una tragedia.