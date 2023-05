Tal vez pensaras que esto fue negativo para ella, pero fue todo lo contrario, a pocos meses de haber sido regresada a su país de origen, fue contratada para conducir un programa en la televisión. Todo esto sucedió en 2019, de hecho, renovó su imagen, se puso maquillaje, cambio su forma de vestir y adoptó un nuevo look, fue así, que formó parte de la televisora Q’hubo Tv en el show “Las Doñas”.

“Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, miren lo que dan, frijoles molidos como si le estuvieran dando de comer a los chanchos (cerdos)”, reprochó la migrante cuando estaba de refugiada en México y le habían dado una comida que tenía tortillas y frijoles. ARCHIVADO DE: Fotos descaradas Lady Frijoles

Miriam Celaya mejor conocida como Lady Frijoles sufrió mucho por sus declaraciones, aunque también le cambiaron la vida de la noche a la mañana. El internet se ha convertido en una herramienta que usamos día a día, nos he permitido obtener más conocimientos de cualquier tema.

Fotos descaradas Lady Frijoles: ¿Quiso regresar a México?

El mundo se encuentra en un momento donde el internet es muy poderoso y cualquier persona podría ser famosa, ahora una personas que haga algún reto, una cosa inusual se hace viral. Así fue el caso de Lady Frijoles, y más cuando apareció en Instagram con su nuevo look.

Pero el video llegó a redes sociales y los miembros de la caravana migrante le informaron que se había convertido en un fenómeno viral. Sin embargo, llegaron las amenazas y los malos tratos. “Me sentía muy mal porque la gente se me quedaba viendo feo, y cuando salí de ahí para llegar a la frontera con mis niñas, me costó mucho llegar, mis niñas ya no querían estar ahí. Lloré mucho con mis hijas”.