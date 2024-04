Desgarrador: Fotos del funeral de la niña Camila asesinada en México

«Quiero que estés tranquila»

Por otro lado, en redes sociales se puede ver el momento en que ‘Magui’ le da el último adiós a su niña Camila en su funeral.

Primero, le dijo a su hija que quería que estuviera tranquila y que la ayudara a ella a encontrar la tranquilidad.

«Ayúdame a que no me vuelva loca sin ti, por favor, ayúdame. Ayúdame a ser fuerte, mami, y nunca me dejes».

Sin duda, uno de los casos que difícilmente será olvidado en mucho tiempo.