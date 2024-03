Las fotos de Taylor Swift en bikini con su novio

La cantante se dio un pequeño y merecido descanso de su gira The Eras Tour para disfrutar sus vacaciones junto a su novio, Travis Kelce.

«Ella no quería conocer a nadie, o al menos no quería conocerme a mí, así que lo tomé como algo personal», expresó.

«Creo que me va a odiar por decir esto… pero cuando llegó a Arrowhead (estadio de su equipo) le dieron el vestuario».

Confesó también que sus allegados le decían que no la ‘cag…ra’. Poco a poco se dieron las cosas y hoy se ven más enamorados que nunca.

El inicio de la relación amorosa de dos famosos no es muy diferente, por decirlo así, de la de personas comunes y corrientes.

Disfrutan su amor en las Bahamas

Según reportó la revista Quién, Taylor Swift, que luce espectacular en bikini, disfrutó sus vacaciones con su novio en las Bahamas.

La pareja se hospedó en la finca Rosalita House, la cual ofrece habitaciones con un costo de 15 mil dólares por noche.

En todo momento, se daban muestras de cariño, con besos y abrazos incluidos.

A la intérprete de temas como You belong with me la captaron con bebida en mano.