Unas fotos muy crudas sobre la bañera donde encontraron el cuerpo de Aaron Carter ha publicado su mamá, ya que cree que a su hijo lo mataron y que no murió de una sobredosis como dice la versión oficial, por lo que pide a las autoridades reabrir la investigación, pues hay detalles que son evidentes para pensar en que alguna persona le hizo daño, de acuerdo al portal de TMZ .

Además hay material fotográfico de toallas en el piso y lo que parece ser agua contaminada sobre el azulejo del baño. Jane, la mamá del joven, argumenta que recibió todo el apoyo de la familia y los amigos del rapero para publicarlas porque dice que quiere llamar la atención sobre su caso, ya que no cree que haya sido una sobredosis. Pára ver las fotos haz click aquí .

Jane dice: "Debido a la enfermedad mental de mi hijo y los problemas con los medicamentos recetados, ellos (los policías) solo querían que fuera algo fácil que no tenían el tiempo o la inclinación para abordar". Jane cree que alguien quería hacerle daño a su hijo y dice: "Hay personas que deben rendir cuentas".

Para la mamá hay cosas sospechosas que le hacen pensar que alguien le quiso hacer daño. Jane explica que las fotografías no fueron tomadas por los agentes de la policía, y que está mal que los oficiales dieran permiso que alguien entrara a la casa después de que se encontró el cadáver de Aaron antes de hacer una investigación completa de lo que sucedió.

¿QUÉ DICE LA AUTOPSIA Y CUÁLES SON LAS SOSPECHAS?

Pero esas sospechas no son las únicas, ya que encuentra extraño que aparentemente sacaron a su hijo de la bañera mientras alguien le practicaba resucitación cardiopulmonar al cantante de rap, sin embargo, las toallas parecen estar “perfectamente colocadas”. Por estos motivos la madre cree que no falleció de la manera en que se dijo tras su autopsia practicada hace unos meses.

Cabe recordar que la oficina del forense del condado de Los Ángeles le dijo a la familia de Aaron que su autopsia no encontró agua en sus pulmones, lo que significa que no se ahogó, lo que llevó a los investigadores a creer que murió de una sobredosis. Claramente, esa teoría no le sienta bien a la mamá de Aaron… quien piensa que quedan más preguntas por responder en su muerte.