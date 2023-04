A la escena llegó con su característico traje oscuro y corbata roja, Trump se giró y saludó a la multitud afuera del edificio antes de entrar para que le tomaran las huellas dactilares y lo procesaran. Llegó a la corte en una caravana de ocho autos desde la Torre Trump, comunicando en tiempo real su enojo por el proceso, según The Associated Press .

“Es fuerte y está listo para actuar”

Trump, quien fue acusado dos veces por la Cámara de los EE. UU. pero nunca fue condenado en el Senado de los EE. UU., es el primer ex presidente en enfrentar cargos penales. El 45º comandante en jefe de la nación fue escoltado desde la Torre Trump hasta el juzgado por el Servicio Secreto y es posible que le tomen una foto policial.

“Es fuerte y está listo para actuar”, dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina, a The Associated Press. Anteriormente, Tacopina dijo en una entrevista televisiva que el expresidente no se declararía culpable de cargos menores, incluso si eso pudiera resolver el caso. También dijo que no creía que el caso llegara a un jurado. Archivado como: Foto Trump bajo arresto